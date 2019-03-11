На Житомирщине представители "УПЦ МП" не пускали в храм верующих ПЦУ

Верующие ПЦУ попали в храм, срезав дверь.

Вчера в городе Барановка Житомирской области представители УПЦ МП не пускали в храм верующих ПЦУ.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, на месте конфликта возле храма Церкви Рождества Пресвятой Богородицы для избежания столкновений дежурили правоохранители.

В Барановский религиозной общине УНИАН по телефону рассказали, что конфликт между прихожанами Церкви Рождества Пресвятой Богородицы продолжается уже больше месяца.

“Вчера,10 марта, священник УПЦ МП заперся в храме и не пускал в церковь верующих ПЦУ. Тогда верующие ПЦУ попали в храм, срезав двери храма”,- говорится в сообщении.

Сейчас стало известно, что священники УПЦ МП приварили двери храма и намерены отстаивать его.

Ранее на собрании местной религиозной общины большинством голосов было решено выйти из подчинения "Московского патриархата" и перейти в ПЦУ.