ПЦУ пожаловалась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в оккупированном Крыму

В ПЦУ просят повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений.

Православная церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за давления на украинскую церковь на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Священного синода ПЦУ, обнародованном на ее официальном сайте.

В ПЦУ отмечают, что в течение уже более пяти лет не прекращаются притеснения со стороны оккупационной российской власти в отношении Крымской епархии, возглавляемой архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. В частности, среди последних событий - попытка отобрать помещение, в котором находится кафедральный храм святых Владимира и Ольги в Симферополе, давление на общину храма в Евпатории, а также задержание архиепископа Климента.

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Также, говорится в заявлении, «существенно ухудшается ситуация» с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых «ДНР» и «ЛНР»). В частности, с 1 марта возникла угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой «ДНР» территории.

«Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму, обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам Минского процесса, к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократических странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу Церковь», - отмечается в заявлении.