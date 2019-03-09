На Закарпатье 15 марта объявлен выходным днем

Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Пятница, 15 марта, в день празднования 80-й годовщины со дня создания Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем.

Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

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"15 марта 1939 года сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Україна", - напомнил Москаль.

По его словам, это одна из самых значительных дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным, тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства.

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

Напомним, в марте 2019 года у украинцев будет 20 рабочих и 11 выходных дней.