Выходные в марте: украинцы будут отдыхать 11 дней
09:04, 01 марта 2019Общество
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В честь 8 марта украинцы будут отдыхать три дня подряд.
Дополнительной выходной украинцы получат в честь 8 марта / фото УНИАН
В марте 2019 года у украинцев будет 20 рабочих и 11 выходных дней.
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В этом году 8 марта - Международный женский день - официальный праздник - приходится на пятницу. Таким образом, в Украине будет три выходных подряд - с 8 до 10 число.
Отметим, что в марте также будет 10 выходных - субботы и воскресенья, а рабочих - 20 дней из 31 в этом месяце.
Календарь на март 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 20;
- выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31).
Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.
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