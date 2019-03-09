В центре Праги состоялась акция солидарности с крымскими татарами (фото)
В центре Праги состоялась акция солидарности с крымскими татарами.
Как сообщает Крымскотатарский ресурсный центр, сегодня на Пражском Майдане состоялся флешмоб в рамках акции "Объединенные флагом - #LiberateCrimea ".
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Активисты международного движения #LiberateCrimea развернули и подписали крымскотатарский флаг, который в течение 9 месяцев путешествует по всему миру и 26 июня, на День крымскотатарского флага, вернется в Киев.
Участники мероприятия выразили солидарность и поддержку крымскотатарскому народу, а также захваченным украинским военнопленным морякам, параллельно развернув военно-морской флаг Украины.
Акция состоялась при поддержке Посольства Украины в Чешской Республике и "Пражского Майдана".
#LiberateCrimea – международное гражданское движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымскотатарским народом. Движение было инициировано год назад. За этот период в поддержку территориальной целостности Украины состоялись акции в Европе, Азии, США, Канаде, Австралии.
Ранее УНИАН сообщал, что в столице Чехии Праге 9 марта по случаю празднования 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялись несколько символических акций.