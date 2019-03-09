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Украинцы в Чехии зачитали стихи Тараса Шевченко (фото)

19:45, 09 марта 2019
Общество
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Дети зачитывали «Заповит» Шевченко на английском, чешском и польском языках \ Иванна Трутненко

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Представители посольства Украины в Чехии и несколько десятков детей вместе со своими родителями собрались возле памятника Тарасу Шевченко на площади Кинских, где состоялось торжественное возложение цветов, а также конкурсы для детей, передает радио Свобода.

Посольство подготовило для детей мольберты с раскрасками от Национального музея Тараса Шевченко. Дети могли сами дорисовать портрет Кобзаря или дом, где прошло его детство.

Дети принесли к памятнику работы Александра Грехова: переосмысленные портреты поэта в различных современных образах массовой культуры.

Для детей также устроили квест по городу под названием «Мы помним тебя, Кобзарь», – командную интеллектуальную игру, которая шаг за шагом, путем правильных ответов должна была привести школьников к конечным пунктам – памятник Шевченко, а также «Пражскому майдану» на Староместской площади.

Дети могли сами дорисовать портрет Кобзаря или дом, где прошло его детство \ Иванна Трутненко

«Мы сегодня устроили день вне школы для того, чтобы ближе познакомить наших детей с Тарасом Шевченко, и главное, чтобы им что-то отложилось в голове. Чтобы они понимали, что это не просто там какой-то гений – это человек, который больше даже подходит современности, чем прошлому», – псказала Наталья Соловчук, учительница начальных классов украинской субботней школы.

В завершение на Староместской площади в Праге дети зачитывали «Заповит» Шевченко на английском, чешском и польском языках.

Вечером по случаю 205-й годовщины Общество украинцев в Чехии «Берегиня» и детский коллектив «Светоч» проводят вечер памяти Тараса Шевченко в Доме нацменьшинств Праги.

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Теги: #украинцы#Тарас Шевченко#Прага