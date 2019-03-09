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Facebook подала в суд на двух украинских программистов за взлом более 60 тысяч аккаунтов

13:38, 09 марта 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает НВ со ссылкой на The Daily Beast, их обвинили в мошенничестве и нарушении правил соцсети.

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В Facebook утверждают, что украинцы, используя разнообразные онлайн-тесты, заражали браузеры пользователей расширениями, которые воруют личные данные, в частности, списки друзей.

Таким образом они скомпрометировали 63 тысячи аккаунтов.

И хотя отмечается, что в компании не смогли установить их мотивы, там считают, что украинцы хотели добиться большей правдоподобности своих рекламных объявлений, которые распространяли через вредоносное расширение, используя имена друзей для их большей правдоподобности.

Как сообщал УНИАН, Facebook сообщил об утечке фотографий почти 7 миллионов пользователей по ошибке.

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Теги: #украинцы#Facebook