Facebook подала в суд на двух украинских программистов за взлом более 60 тысяч аккаунтов

Их обвинили в мошенничестве и нарушении правил соцсети.

Американская компания Facebook подала в суд на двух киевских программистов Андрея Горбачева и Глеба Случевского.

Как сообщает НВ со ссылкой на The Daily Beast, их обвинили в мошенничестве и нарушении правил соцсети.

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В Facebook утверждают, что украинцы, используя разнообразные онлайн-тесты, заражали браузеры пользователей расширениями, которые воруют личные данные, в частности, списки друзей.

Таким образом они скомпрометировали 63 тысячи аккаунтов.

И хотя отмечается, что в компании не смогли установить их мотивы, там считают, что украинцы хотели добиться большей правдоподобности своих рекламных объявлений, которые распространяли через вредоносное расширение, используя имена друзей для их большей правдоподобности.

Как сообщал УНИАН, Facebook сообщил об утечке фотографий почти 7 миллионов пользователей по ошибке.