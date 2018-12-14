Facebook сообщил об утечке фотографий почти 7 миллионов пользователей из-за ошибки

Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Руководство компании Facebook призналось, что личные фотографии 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности или неопубликованные могли попасть в посторонние руки.

Об этом в своем блоге заявил технический директор компании Томер Бара, передает ТСН.

Как выяснилось, утечка фото вызвал баг в API социальной сети. Поэтому фотографии стали доступны разработчикам сторонних программ.

Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженных в Facebook, но не опубликованных, а также изображений в Facebook Marketplace и Stories.

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В компании считают, что доступ к фото могли получить до 1,5 тыс. приложений от 876 разработчиков, но убеждают, что все уже исправлено.

"Мы исправили эту ошибку, но через нее некоторые сторонние приложения могли получить доступ к расширенной коллекции фотографий в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года", - написал Томер Бара.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение последнего года Facebook обратился ко многим банкам, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и U. S. Bancorp, предложив им поделиться с соцсетью финансовой информацией пользователей, в том числе транзакциями по банковским картам и данным о состоянии счета.