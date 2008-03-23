Продолжается Международный фестиваль авторской песни «Булат-2008»

ХХ Международный фестиваль авторской песни «Булат-2008» проходит в Сумах. В нем принимают участие барды и творческие коллективы из 35 городов Украины, России, Беларуси и Молдовы, в общей сложности - около 200 исполнителей.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами юбилейного фестиваля стали сумской Клуб авторской песни «Булат», отдел культуры и туризма Сумского городского совета, управление культуры и туризма, а также по делам молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации, а также Театр юного зрителя и Дом культуры ОАО «Сумское НПО имени Фрунзе». Фестиваль проходит под патронатом городского председателя Сум Геннадия МИНАЕВА.

В рамках фестиваля пройдет цикл благотворительных концертов для студентов и школьников учебных заведений областного центра и на предприятиях города. Также пройдут фестивальные концерты для сумчан на театральных сценах, состоится работа творческих мастерских, семинар по обмену опытом руководителей клубов авторской песни из разных городов четырех государств - участников фестиваля, общая разработка программы развития жанра авторской песни. Кроме того, участники «Булата-2008» станут участниками конкурса, в котором будут определены лауреаты, дипломанты и призеры в разных номинациях.

Жюри ХХ Международного фестиваля авторской песни «Булат-2008» возглавляет заслуженный работник культуры Украины Семен РУБЧИНСКИЙ.

Завершится фестиваль в воскресенье, 23 марта большим гала-концертом.