Украинский танцор Полунин рассказал о наслаждении от ненависти

По словам танцора, ему приятно наблюдать, как от него отворачиваются сторонники.

Украинский танцор балета Сергей Полунин заявил, что получает удовольствие от негативной реакции на свои слова и действия.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Guardian.

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«Энергия охватывает ваше сердце, ваш желудок, она почти выводит вас из равновесия. И это удивительно, потому что ты начинаешь чувствовать связь с миром», - высказался артист относительно ненависти людей.

Полунин заверил, что чувство ненависти вызывает зависимость и заставляет его чувствовать себя живым. По словам танцора, ему приятно наблюдать, как от него отворачиваются сторонники.

«Единственный известный мне способ что-то построить - это разрушить все, а потом создать с нуля. Разрушение - самое потрясающее чувство в мире», - считает танцор.

Полунин рассказал, что получил множество агрессивных комментариев, когда начал восхвалять российского президента Владимира Путина, а затем набил на груди татуировку с его портретом. Артист заявил, что Администрация президента России не оценила его жесты и попросила «не засорять медиапространство».

Как сообщал УНИАН, ранее на странице Полунина появился пост, посвященный его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, "поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо". "Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...", - говорится в заметке на странице Полунина в Instagram. Позже оказалось, что страница якобы не принадлежит Полунину.