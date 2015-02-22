Несмотря на теракт, в Харькове почтили память героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО

22:42, 22 февраля 2015
Общество
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Несмотря на теракт в Харькове все равно состоялись мероприятия по чествованию память героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО.

volyn.ua

Люди пришли с плакатами "Герої на вмирають!" и портретами погибших. Во время митинга были названы именя героев.

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Как сообщал УНИАН, взрыв в Харькове произошел сегодня во время мирного шествия в память о погибших героях ”Небесной сотни” и участников АТО. Погибли два человека и 10 ранены, некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии.

В городе введен наивысший уровень террористической угрозы. СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию ”в результате которой уже задержаны 4 участника подрыва и изъятое оружие, включая гранатомет”.

23 февраля в Харькове объявлен днем траура.

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