Несмотря на теракт, в Харькове почтили память героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО

Люди пришли с плакатами "Герої на вмирають!" и портретами погибших. Во время митинга были названы именя героев.

Читайте такжеВ Харькове 23 февраля объявлено днем траура - горсовет

Как сообщал УНИАН, взрыв в Харькове произошел сегодня во время мирного шествия в память о погибших героях ”Небесной сотни” и участников АТО. Погибли два человека и 10 ранены, некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии.

В городе введен наивысший уровень террористической угрозы. СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию ”в результате которой уже задержаны 4 участника подрыва и изъятое оружие, включая гранатомет”.

23 февраля в Харькове объявлен днем траура.