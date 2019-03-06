"Я в отношениях - безбашенный!": Олег Винник сделал признание о личной жизни

По мнению Винника, чем старше человек становится, тем сложнее ему встретить настоящую любовь.

Популярный украинский певец, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник признался, что в отношениях он - безбашенный.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Телегид". "Я в отношениях - безбашенный! Но если вижу, что чувства настоящие, буду любить только одну девушку. Могу поглядывать по сторонам, но если понимаю, что во мне чувства, которых прежде не испытывал, с которыми буду счастлив, я это очень ценю", - заявил певец.

По мнению Винника, чем старше человек становится, тем сложнее ему встретить настоящую любовь.

"В современном мире принято искать свою половинку до тридцати. Наверное, мы это позаимствовали у европейцев. Но мне кажется, чем старше человек, тем он становится более требовательным, циничным. Неправильно выбирать себе спутника жизни за какие-то качества. Это эгоизм, а не любовь. Я считаю, мы не должны выбирать самые красивые стороны, а сначала полюбить недостатки и работать над ними. Любовь требует усилий. И с возрастом это никак не связано. Конечно, до совершеннолетия нужно еще набраться ума-разума. А вот начинать серьезные отношения, строить семью в 19 или 30, это уже выбор каждого. Но в 30 сделать его гораздо тяжелее", - считает певец.

Как сообщал УНИАН, Олег Винник презентовал новый клип на песню "Роксолана" с Сумской и Роговцевой.