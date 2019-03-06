На Сумщине задержали россиянина за распространение сепаратистских листовок

Россиянин распространял в Лебедине листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. К этой деятельности он привлекал местных жителей.

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали гражданина Российской Федерации за распространение антиукраинских материалов на территории региона.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-группы управления СБУ в области Олеся Рапута.

Читайте такжеВ Сумской области поймали таможенников, которые организовали канал контрабанды из России (фото)

По ее информации, оперативники спецслужбы установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин Сумской области, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора.

«Во исполнение задач «кураторов» мужчина за деньги изготавливал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в конце прошлой недели задержали агитатора на одной из центральных улиц г. Лебедин во время очередного распространение листовок.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-группе добавили, что сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц.

Злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.