Российские спецслужбы предлагали одесситу осуществить теракт на нефтепроводе - СБУ

По данным СБУ, мужчина отказался выполнять теракт и вернулся в Одессу, где сейчас сотрудничает с украинскими правоохранителями.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, которому спецслужбы Российской Федерации предлагали осуществить теракт на нефтепроводе «Одесса-Броды».

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области разоблачили пособника агентурной сети антиукраинского центра, подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам.

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В частности, установлено, что подозреваемый ездил на территорию временно оккупированной АР Крым и непризнанного Приднестровья (в Севастополь и Тирасполь), где встречался со своим братом. Последний - бывший активист одесского антимайдана (эта группа часто проводила антиукраинские митинги на Куликовом поле), а затем стал координатором пророссийского «подполья» Одесской области и был объявлен в розыск.

Как пояснили в СБУ, во время поездок мужчина сначала получал простые поручения, например, передать гонорары (суммы от 1 тысячи долларов) модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создателям «ботов» и другие мелкие задачи. В то же время мужчину знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к большой задаче.

В частности, за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды - в районе Хаджибейского лимана.

В спецслужбе добавили, что мужчина отказался выполнять теракт и вернулся в Одессу, где сейчас сотрудничает с украинскими правоохранителями - дал показания о противоправной деятельности участников центра.

В управлении не смогли уточнить, когда именно мужчина был разоблачен СБУ.

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