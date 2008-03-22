Юрий Андрухович может стать соискателем Нобелевской премии

Первым кандидатом от "Острожской академии" на соискание Нобелевской премии может стать Юрий Андрухович. Об этом сообщил ректор академии Игорь Пасечник на "Днях науки", которые уже тринадцатый год подряд проходят в стенах академии.

Как сообщает Институт массовой информации, кроме научных достижений академии за последний год, на заседании речь шла и о защите украинских научных работников, об их заинтересованности и поощрении в Украине.

В этом году на "Днях науки" присутствующим удалось услышать выступления кандидата исторических наук, доцента Виктора Атаманенко с докладом "Волынские имения князей Острожских: состав, структура, функции"; и магистранта религиеведения Михаила Якубовича, который в своем выступлении "Украинские переводы Корана: критический анализ" очертил специфику перевода сакральных текстов.

Писатель, кандидат филологических наук Юрий Андрухович выступил с докладом "Поэтический перевод как приближение к невозможному".

ЛігаБізнесІнформ