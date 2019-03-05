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Руководителя одного из управлений Львовского горсовета задержали на взятке (фото)

21:09, 05 марта 2019
Общество
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У центрі Львова затримали посадовця-хабарника / Національна поліція України

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Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Чиновник организовал «прозрачный» механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера. За согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов г. Львов требовал один процент «отката» от общей суммы договора», - говорится в сообщении.

Сегодня, 5 марта, правоохранители задержали чиновника в заведении общественного питания недалеко от горсовета Львова. Средства, полученные как неправомерная выгода, были изъяты из кармана куртки правонарушителя.

Національна поліція України
Національна поліція України

В настоящее время проводятся обыски в помещении Львовского горсовета.

Ранее стали известны подробности масштабной коррупционной схемы в Полтавской ОГА. Детективы НАБУ выяснили, что руководители Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

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Теги: #коррупция#Львов