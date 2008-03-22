Все лауреаты кинопремии «Ника»

17:36, 22 марта 2008
Общество
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"Монгол" - неоспоримый лидер

В Москве вчера состоялась XXI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника".

Лучший игровой фильм - «Монгол», режиссер – Сергей Бодров

Лучший фильм стран СНГ и Балтии - «Русский треугольник» (Грузия), режиссер – Алеко Цабадзе

Лучший неигровой фильм - «Рожденные в СССР. 21 год», режиссер – Сергей Мирошниченко

Лучший анимационный фильм - «Снегурочка», режиссер – Мария Муат

Лучшая режиссерская работа - Сергей Бодров («Монгол»)

Лучшая сценарная работа - Алексей Попогребский («Простые вещи»)

Лучшая операторская работа Сергей Трофимов, Роджер Стофферс («Монгол»)

Лучшая музыка к фильму Эдуард Артемьев - («12»)

Лучшая работа звукорежиссера Стефан Конкен («Монгол»)

Лучшая работа художника Даши Намдаков, Елена Жукова («Монгол»)

Лучшая работа художника по костюмам - Карин Лор («Монгол»)

Лучшая мужская роль - Сергей Гармаш («12»)

Лучшая женская роль - Маша Шалаева («Русалка»)

Лучшая мужская роль второго плана - Леонид Броневой («Простые вещи»)

Лучшая женская роль второго плана - Мария Аронова («Артистка»)

Открытие года - Сергей Пускепалис («Простые вещи»)

Лауреат премии в номинации «Честь и достоинство» - Георгий Данелия

Лауреат премии в номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» - кинокритик Майя Туровская

Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в российский кинематограф» - Александр Абдулов

Специальный приз Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа»: «Завещание Ленина» (режиссер Николай Досталь), «Ликвидация» (режиссер Сергей Урсуляк).

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