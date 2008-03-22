Все лауреаты кинопремии «Ника»
"Монгол" - неоспоримый лидер
В Москве вчера состоялась XXI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника".
Лучший игровой фильм - «Монгол», режиссер – Сергей Бодров
Лучший фильм стран СНГ и Балтии - «Русский треугольник» (Грузия), режиссер – Алеко Цабадзе
Лучший неигровой фильм - «Рожденные в СССР. 21 год», режиссер – Сергей Мирошниченко
Лучший анимационный фильм - «Снегурочка», режиссер – Мария Муат
Лучшая режиссерская работа - Сергей Бодров («Монгол»)
Лучшая сценарная работа - Алексей Попогребский («Простые вещи»)
Лучшая операторская работа Сергей Трофимов, Роджер Стофферс («Монгол»)
Лучшая музыка к фильму Эдуард Артемьев - («12»)
Лучшая работа звукорежиссера Стефан Конкен («Монгол»)
Лучшая работа художника Даши Намдаков, Елена Жукова («Монгол»)
Лучшая работа художника по костюмам - Карин Лор («Монгол»)
Лучшая мужская роль - Сергей Гармаш («12»)
Лучшая женская роль - Маша Шалаева («Русалка»)
Лучшая мужская роль второго плана - Леонид Броневой («Простые вещи»)
Лучшая женская роль второго плана - Мария Аронова («Артистка»)
Открытие года - Сергей Пускепалис («Простые вещи»)
Лауреат премии в номинации «Честь и достоинство» - Георгий Данелия
Лауреат премии в номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» - кинокритик Майя Туровская
Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в российский кинематограф» - Александр Абдулов
Специальный приз Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа»: «Завещание Ленина» (режиссер Николай Досталь), «Ликвидация» (режиссер Сергей Урсуляк).