Архиепископ ПЦУ Климент все равно поедет на "суд" к Грибу – отец политзаключенного
Архиепископ Православной церкви Украины Климент все равно поедет на суд к политзаключенному Павлу Грибу в Ростов-на-Дону.
Об этом в эфире "Прямого" сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.
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"Вчера я разговаривал с владыкой. Он сказал: "я поеду, я доеду и буду у Павла". И я думаю, что на этих заседаниях на следующей неделе он будет в Ростове-на-Дону", - сказал Игорь Гриб.
Как сообщал УНИАН, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Климента, который собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, чтобы его поисповедать и причастить.
Сам архиепископ называл свое задержание попыткой оккупантов уничтожить Православную церковь Украины в Крыму. Позже его отпустили.
Справка УНИАН. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ). Также с 22 января 2018 года он исполняет обязанности главы Херсонской епархии ПЦУ. Архиепископ Климент возглавляет Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.