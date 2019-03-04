Архиепископ Климент был задержан по указанию Москвы - Климкин

Глава МИД Украины назвал сознательной провокацией задержание священнослужителя ПЦУ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в оккупированном Симферополе произошло по указанию Москвы.

Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сети Facebook.

Он отметил, что при анализе вчерашнего вызывающего задержания Климента напрашивается ряд очевидных выводов.

"Всем, думаю, понятно, что это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. Причем в присущем им стиле - кайфуя от вседозволенности и триумфа беззакония. Безусловно, это непосредственная атака на архиепископа Климента, учитывая его проукраинскую деятельность, поддержку политзаключенных и военнопленных моряков", - подчеркнул Климкин.

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"Это попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет новосозданной Православной церкви Украины", - считает министр.

"А прежде всего, это проверка нашей реакции, расшатывание эмоций в украинском обществе. И угадайте с трех раз, почему именно сейчас? И все три варианта правильные - приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получение томоса", - отметил глава МИД.

"И поэтому мы должны быть особенно внимательными и осмотрительными, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут. Не дождутся", - подытожил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Климента, который собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, чтобы его исповедать и причастить.

Сам архиепископ назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить Православнy церковь Украины в Крыму. Позже его отпустили.

Справка УНИАН. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ). Также с 22 января 2018 года он выполняет обязанности главы Херсонской епархии ПЦУ. Архиепископ Климент возглавляет Православную миссию помощи жертвам прав человека и лицам, лишенным свободы.