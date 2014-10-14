Порошенко хочет сделать День защитника Украины 14 октября выходным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на острове Хортица, где сейчас проходит церемония награждения героев антитеррористической операции.

«Этот праздник должен быть всенародным праздником, праздником, который будет отмечаться в каждой семье. Я в ближайшее время планирую внести в Кодекс о труде изменения, в соответствии с которыми 14 октября — День защитника Украины будет в Украине выходным днем», - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко обратился к украинцам по случаю праздника Покровы и Дня защитника Украины Как сообщал УНИАН, президент Порошенко сегодня подписал указ о ежегодном праздновании 14 октября Дня защитника Украины.