Ющенко поздравляет христиан западного обряда с Пасхой
15:15, 22 марта 2008Общество
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Сообщает пресс-служба главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил христиан западного обряда с Пасхальными праздниками.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Воскресения Христова», - говорится в поздравлении. «Пусть эти праздничные дни наполнят ваши сердца светом любви к Богу и ближним, укрепят веру, даруют вдохновение на добрые дела и надежду на милосердие Божье» – подчеркнул глава Украинского государства.
В.ЮЩЕНКО пожелал «доброго здоровья, счастья и Божьей ласки каждой семье. Веселых и радостных вам Пасхальных праздников».
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