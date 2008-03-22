Ющенко поздравляет христиан западного обряда с Пасхой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил христиан западного обряда с Пасхальными праздниками.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Воскресения Христова», - говорится в поздравлении. «Пусть эти праздничные дни наполнят ваши сердца светом любви к Богу и ближним, укрепят веру, даруют вдохновение на добрые дела и надежду на милосердие Божье» – подчеркнул глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО пожелал «доброго здоровья, счастья и Божьей ласки каждой семье. Веселых и радостных вам Пасхальных праздников».