Умер известный украинский писатель и сценарист

Несколькими днями ранее Василий Портяк попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности.

На 67-м году ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк.

Об этом говорится в сообщении украинского ПЕН-клуба в Facebook. Согласно сообщению, сердце Василия Васильевича перестало биться сегодня утром.

О причинах его смерти не говорится, однако известно, что несколькими днями ранее писатель попал в реанимацию через сердечную недостаточность.

"Василий Портяк сейчас в реанимации в критическом состоянии и с недобрыми, серьезными подозрениями врачей. Очень просим о помощи", - сообщила ранее его семья.

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Портяк Василий Васильевич родился 31 марта 1952 года в Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (1977) и Высшие сценарные курсы в Москве (1986).

В 1984-м вышел его первый сборник новелл "Крислач", а в 2006-м последняя - "В снегах".

Но он был известен не только своим прозаическим талантом, но и вкладом в украинский кинематограф. Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс".