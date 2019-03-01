Народный артист Украины Жванецкий объяснил, почему принял орден от Путина

Жванецкий подчеркнул, что поступил так же, как и его отец, который в свое время принял орден Трудового Красного Знамени.

Народный артист Украины и РФ, сатирик Михаил Жванецкий объяснил, почему принял орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, которым его наградил президент России Владимир Путин.

Соответствующее письмо с объяснениями он написал изданию "Гордон".

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«Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса - это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, - из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру… И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял», - сказал он.

Жванецкий подчеркнул, что поступил так же, как и его отец, который в свое время принял орден Трудового Красного Знамени.

«Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна», - подытожил артист.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие культуры писателю и исполнителю собственных произведений Михаилу Жванецкому.