Адвокат посетила Сенцова в российской колонии

По ее словам, сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в Лабытнанги адвокат Ольга Динзе.

Как сообщила она Крым.Реалии, «Сенцов чувствует себя нормально».

«Около 12 часов наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он довольно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется», – рассказала Дінзе.

Читайте такжеПобедитель "Оскара" 2019 поддержал Сенцова (видео)

По ее словам, сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе ранее сообщал, что у Сенцова в результате голодания выявлено «органическое поражение» сердца, печени и почек.

В прошлом году Сенцов «письменно согласился на прием пищи» после 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления».

25 октября Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова.

Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории аннексированного Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.