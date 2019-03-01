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Горячий сюрприз: стал известен еще один хедлайнер Atlas Weekend в Киеве

13:56, 01 марта 2019
Общество
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На Atlas Weekend выступят Black Eyed Peas / atlasweekend.com

Сейчас у коллектива первоначальный состав и название. Black Eyed Peas - 16-кратные номинанты "Гремми" и рекордсмены чарта Billboard.

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Ранее сообщалось, что американский дуэт The Chainsmokers этим летом впервые выступит в Украине. Он станет одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019.

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Теги: #Киев#концерт#Atlas Weekend