Горячий сюрприз: стал известен еще один хедлайнер Atlas Weekend в Киеве

Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Мероприятие пройдет на столичном ВДНХ с 9 по 14 июля.

Еще одним хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2019 станет американская группа Black Eyed Peas. Сейчас у коллектива первоначальный состав и название. Black Eyed Peas - 16-кратные номинанты "Гремми" и рекордсмены чарта Billboard. Читайте также"Великомученица ватного мира": известные украинцы рассказали, что думают о MARUV и скандале вокруг Евровидения Ранее сообщалось, что американский дуэт The Chainsmokers этим летом впервые выступит в Украине. Он станет одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019.

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