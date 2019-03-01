Горячий сюрприз: стал известен еще один хедлайнер Atlas Weekend в Киеве
13:56, 01 марта 2019Общество
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Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Мероприятие пройдет на столичном ВДНХ с 9 по 14 июля.
На Atlas Weekend выступят Black Eyed Peas / atlasweekend.com
Еще одним хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2019 станет американская группа Black Eyed Peas.
Сейчас у коллектива первоначальный состав и название. Black Eyed Peas - 16-кратные номинанты "Гремми" и рекордсмены чарта Billboard.
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Ранее сообщалось, что американский дуэт The Chainsmokers этим летом впервые выступит в Украине. Он станет одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019.
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