цей матеріал доступний українською

В Житомирской области снова разрешили песни, фильмы и книги на русском языке

17:04, 28 февраля 2019
Общество
284 0
На территории области снова разрешили использовать русскоязычный культурный продукт / фото forumdaily.com

Житомирский окружной административный суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля.

Читайте такжеВместо тысяч - десятки человек: в Крыму провалились празднования российского 23 февраля

В постановлении указывается, что суд отменил рекомендательное решение Житомирского областного совета от 25 октября 2018 года о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта как «противоречащее отдельным статьям Конституции Украины и другим законам».

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 года депутаты Житомирского областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Впоследствии иск об отмене моратория в суд подала Житомирская региональная организация политической партии «За життя».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Житомир#русский язык