В Житомирской области снова разрешили песни, фильмы и книги на русском языке

В постановлении указывается, что введение моратория «противоречит отдельным статьям Конституции Украины и другим законам».

Житомирский окружной административный суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля.

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В постановлении указывается, что суд отменил рекомендательное решение Житомирского областного совета от 25 октября 2018 года о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта как «противоречащее отдельным статьям Конституции Украины и другим законам».

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 года депутаты Житомирского областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Впоследствии иск об отмене моратория в суд подала Житомирская региональная организация политической партии «За життя».