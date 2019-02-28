Активисты хотят сорвать в Украине концерты артиста, награжденного Путиным орденом

В связи с 85-летием сатирика на март запланированы его концерты в Киеве и Одессе.

Активисты намерены сорвать в Украине концерты сатирика Михаила Жванецкого, награжденного президентом РФ Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством».

Об этом в Facebook заявил бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора», глава общественной организации «Небайдужи» Сергей Стерненко.

«Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев», - написал Стерненко.

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Он также добавил, что в качестве альтернативы возможен публичный отказ Жванецкого от награды с объяснениями, что «агрессия России в Украине неприемлема».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении знаменитого сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени в связи с его 85-летием.

В связи с этой датой запланирован ряд юбилейных концертов Жванецкого в Украине. В частности, в марте сатирик должен выступить в Киеве и Одессе.

Справка УНИАН. Знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Является народным артистом Украины (1999 г.) и России (2012 г.), почетным гражданином Одессы, президентом Всемирного клуба одесситов (базируется в Одессе). Его именем назван в Одессе бульвар, а имя выбито в центре города на Аллее звезд.