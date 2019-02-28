В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Южном мосту
15:56, 28 февраля 2019Общество
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Ограничение связано с ремонтными работами.
«Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства / cultkiev.com
В Киеве в пятницу, 1 марта, с 10.00 до 15.00 в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.
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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика.
Как сообщал УНИАН, эксперт рассказал, какие украинские города пострадают при разрушении Крымского моста.
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