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В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

15:56, 28 февраля 2019
Общество
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«Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства  / cultkiev.com

В Киеве в пятницу, 1 марта, с 10.00 до 15.00 в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика.

Как сообщал УНИАН, эксперт рассказал, какие украинские города пострадают при разрушении Крымского моста.

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Теги: #Киев#Южный мост