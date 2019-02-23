Эксперт рассказал, какие украинские города пострадают при разрушении Крымского моста

По его словам, надежда украинцев на то, что Керченский мост в конце концов рухнет, не имеет смысла.

Если построенный Россией мост в захваченный Крым через Керченский пролив развалится, то больше всего от этого пострадают украинские портовые города Мариуполь и Бердянск.

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на чате в Главреде.

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По его словам, надежда украинцев на то, что Керченский мост в конце концов рухнет, не имеет смысла, так как Украина лишится возможности перевозить продукцию по морю, в частности, металлопрокат из Мариуполя.

"...если этот мост развалится, то больше всего от этого пострадают наши Мариуполь и Бердянск. Потому что, рухнув, мост перегородит фарватер, а если будет перегорожен фарватер, то мы не сможем перевозить нашу продукцию…" - отметил собеседник.

"Но у нас даже стратегии такой сейчас нет, государство ее не выработало. Наш институт заканчивает доклад по Донбассу, и как раз эти решения мы будем предлагать. Но это не государство делает, а мы — сидим, смотрим на карту и думаем, как решить такого рода проблемы. Государство же находится в крайне слабой стратегической позиции", — утверждает аналитик.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.