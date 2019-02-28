В НОТУ прокомментировали слова Данилко об участии в Евровидении 2019

Если Андрей Данилко хочет, он может подавать заявку на участие в Евровидении 2019, говорят в НОТУ.

Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка), который в шутку заявлял о желании поехать на Евровидении 2019 от Украины, может подавать заявку на участие в песенном конкурсе.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, отвечая на вопрос журналиста, может ли Данилко принять ли участие в песенном конкурсе в 2019 году.

"До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины второй раз", - заявила Кольцова.

"Если уже придется, конечно, это юмор, я достану свои доспехи, начищу звезду и поеду спасать ситуацию. Конечно, это шутка", - говорил Данилко в одном из недавних интервью.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор "обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие".

Также в НОТУ отмечают, что законы Украины не предлагают никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.