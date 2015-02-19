Савченко просит провести ее обследование независимым консилиумом врачей

Украинская летчица Надежда Савченко попросила Парламентскую ассамблею Совета Европы выступить гарантом обеспечения ее обследования независимым консилиумом врачей.

Об этом в Твиттере написал адвокат Николай Полозов.

«Савченко просит провести ее обследование международным независимым консилиумом врачей разных специальностей, в т.ч. кардиологом», - написал он.

Савченко просит провести ее обследование международным независимым консилиумом врачей разных специальностей, в т.ч. кардиологом. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) February 19, 2015

Надежда Савченко попросила ПАСЕ выступить гарантом обеспечения ее обследования независимым консилиумом врачей. pic.twitter.com/tYJdA1tQ49 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) February 19, 2015

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Адвокат также отметил, что украинская летчица не доверяет медикам ФСИН и немецким «специалистам по голоду».

«Состояние здоровья ухудшается, времени остается все меньше», - добавил Полозов.

Савченко не доверяет медикам ФСИН и немецким "специалистам по голоду". Состояние здоровья ухудшается, времени остается все меньше. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) February 19, 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку.