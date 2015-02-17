Сенцов может объявить голодовку в поддержку Савченко

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в московском СИЗО по обвинению в терроризме, может объявить голодовку в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.

Об этом со ссылкой на слова Сенцова написала его сестра Наталья Каплан в Facebook, сообщает Крым.Реалии.

«Олег Сенцов сказал, что если с Надеждой Савченко что-нибудь случится, он тоже объявит голодовку», - написала Каплан.

Сестра украинского режиссера надеется, что до голодовки не дойдет, ибо это может сказаться на его состоянии здоровья.

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Лефортовский суд Москвы продлил арест украинскому режиссеру до 11 апреля 2015 года. Олег Сенцов был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ России 11 мая прошлого года. С тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе с целью дестабилизации политической ситуации на полуострове. Адвокат Сенцова заявлял, что в крымском СИЗО его пытали. Режиссер вину не признает. Кроме него по этому делу арестованы еще три человека.

Недавно Сенцову выдвинули новое обвинение о хранении и сбыте оружия. Освободить Сенцова призывают многие его коллеги и правозащитники, которые считают его политическим заключенным. По их мнению, обвинения против него сфабрикованы, а режиссер был задержан за свою гражданскую позицию. Сенцов - активный участник Майдана.