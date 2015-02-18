Минюст провел тесты для 85 глав областных управлений, половину пришлось уволить

По итогам тестирования более чем половине из них пришлось уволиться из органов юстиции, сообщили в ведомстве, передает Новое время.

Об этом рассказал и.о. руководителя Главного территориального управления юстиции в Киевской области Алексей Пономарчук.

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"Первый шаг, который был предпринят министерством, - это проведение 6 февраля тестирования руководящего состава органов юстиции областного уровня. По результатам этого тестирования из 85 руководителей территориальных органов юстиции - это начальники территориальных управлений, их заместители и руководители только что ликвидированных органов, таких как Государственная регистрационная служба и Государственная исполнительная служба, - из этих 85 человек вынуждены были оставить должности 47 человек", - уточнил чиновник.

В начале февраля Вашингтон пообещал предоставить Киеву $1 млрд для нужд правительства в случае проведения реформ.

Ранее УНИАН сообщал, что Минюст хочет уволить 40 судей, которые отказались проходить люстрационную проверку.