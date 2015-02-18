Минюст провел тесты для 85 глав областных управлений, половину пришлось уволить
Министерство юстиции провело тесты для 85 глав областных управлений органов юстиции.
По итогам тестирования более чем половине из них пришлось уволиться из органов юстиции, сообщили в ведомстве, передает Новое время.
Об этом рассказал и.о. руководителя Главного территориального управления юстиции в Киевской области Алексей Пономарчук.
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"Первый шаг, который был предпринят министерством, - это проведение 6 февраля тестирования руководящего состава органов юстиции областного уровня. По результатам этого тестирования из 85 руководителей территориальных органов юстиции - это начальники территориальных управлений, их заместители и руководители только что ликвидированных органов, таких как Государственная регистрационная служба и Государственная исполнительная служба, - из этих 85 человек вынуждены были оставить должности 47 человек", - уточнил чиновник.
В начале февраля Вашингтон пообещал предоставить Киеву $1 млрд для нужд правительства в случае проведения реформ.
Ранее УНИАН сообщал, что Минюст хочет уволить 40 судей, которые отказались проходить люстрационную проверку.