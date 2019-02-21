Гройсман: украинский язык стал неотъемлемой частью современного украинского культурного контента

Премьер-министр Украины поздравил соотечественников с международным Днем родного языка.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что украинский язык стал неотъемлемой частью современного украинского культурного контента.

Об этом он заявил в поздравлении соотечественникам с международным Днем родного языка, сообщает Правительственный портал.

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«Сегодня Украина активно способствует развитию украинского языка не только как государственного, но и языка повседневного общения. Украинский язык стал неотъемлемой частью современного украинского культурного контента. Современная украинская книга, песня, кино, театр - все больше приобретают популярность не только в родной стране, но и за рубежом. И это не может не радовать. Это дает основания смотреть в будущее с оптимизмом», - отметил премьер.

Он напомнил, что Международный день родного языка учрежден для поддержки языкового и культурного разнообразия и сохранения многоязычия.

«Любой язык мира является достоянием человечества, ведь обогащает не только его носителей, но и всю человеческую цивилизацию. Поэтому защита различных языков и поддержка языкового богатства является делом всех народов и мирового сообщества», - отметил Гройсман.

«Хочу подчеркнуть, что десятилетия чрезмерного засилья российского продукта ставило целью тотальное обесценивание и размытие украинского культурного, гуманитарного, информационного поля. Это стало одной из существенных причин начала российской вооруженной агрессии против Украины», - подчеркнул глава правительства.

Он заверил, что правительство будет заботиться о защите и развитии украинского, крымскотатарского и других языков национальных меньшинств.

«Языковая составляющая является одним из важнейших компонентов нашего дальнейшего движения. Пусть культурное и языковое многообразие всегда будет залогом украинского успеха, гармоничного развития личности, общества и государства» - добавил Гройсман.

*** 21 февраля представители всех наций и народностей мира отмечают международный День родного языка. Праздник был основан в ноябре 1999 года на тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» - звучало в заголовке документа.

Международный праздник родного языка должно способствовать защите языка как культурного наследия каждой отдельной национальности, каждой народности на нашей планете.