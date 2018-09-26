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Украинский язык вошел в топ-8 самых употребляемых в Европе (инфографика)

17:27, 26 сентября 2018
Общество
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Украинский язык находитсяна 8-м месте по частотности употребления / УНИАН

Такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября, передает "Европейская правда".

Babbel magazine

После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский. На украинском языке в Европе говорит 45 миллионов человек.

Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.

Как сообщал УНИАН, в киевской школе вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку.

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Теги: #Европа#украинский язык