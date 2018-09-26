Украинский язык вошел в топ-8 самых употребляемых в Европе (инфографика)

На украинском языке в Европе говорит 45 миллионов человек.

Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.

Такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября, передает "Европейская правда".

После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский. На украинском языке в Европе говорит 45 миллионов человек.

Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.

Как сообщал УНИАН, в киевской школе вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку.