Полицейский, который бил ногами лежачего активиста C14, ходит на работу – МВД

Сотрудник Подольского райуправления полиции Василий Мельников, который избил активиста, ходит на работу, но исполняет предписание об отстранении от службы.

Отстраненный судом от исполнения служебных обязанностей сотрудник Подольского районного управления полиции Василий Мельников, который 9 февраля избил активиста, ходит на работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, комментируя заявление адвоката Мельникова о том, что его подзащитный ходит на работу, чтобы ему не засчитали прогулы.

"Я думаю, что он отстранен от несения службы, то есть он не несет полицейскую службу, но на работу он может являться, чтобы каким-то образом табелироваться или еще что-то, но судебное предписание об отстранении от службы исполняется", - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Василия Мельникова за превышение власти и служебных полномочий при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении Подольского управления полиции.

Также суд отстранил его от исполнения служебных обязанностей сроком на 2 месяца и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 115 тыс. грн. После уплаты залога Мельников вышел на свободу.

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Справка УНИАН. 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В тот же день в полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что было задержано как минимум 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Позже всех задержанных отпустили.

По факту избиения активистов организации С14 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

14 февраля председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что четырем лицам было объявлено о подозрении за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

По его информации, подозрения объявлены по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа.