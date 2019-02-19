Кровавая авария в Харькове: Зайцева выступила в суде, говорит о раскаянии

Зайцева утверждает, что чувствует свою вину.

В прениях по делу о ДТП в Харькове на Сумской выступила обвиняемая Елена Зайцева.

Она признала все инкриминируемые ей пункты нарушений ПДД, сообщает "Медиапорт".

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"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне раскаиваюсь, именно поэтому я признаю все иски. Я буду стараться с семьей погасить их в меру своих возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", — сказала фигурантка ДТП Зайцева.

Сейчас в прениях выступает ее защита.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.