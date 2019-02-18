Гороскоп на неделю 18-24 февраля: астролог предупредил об опасностях

Значительное влияние на неделю будет иметь полнолуние, отметил астролог.

Астролог Влад Росс рассказал об опасностях и возможностях текущей недели.

По словам Росса, начало недели - 18-19 февраля – дни, когда можно осуществить просто наполеоновские планы, поскольку будет приветствоваться размах в новых начинаниях – эти дела приведут к успеху, передает "Главред".

"В эти дни Луна будет в тригоне к планете счастья Юпитеру, а также к Урану, что обещает удачные новые проекты и планы, которые увенчаются хорошими результатами. Не бойтесь в эти дни рисковать, решаться на авантюры, ставить многое на карту – это приведет к удаче. Можете также смело играть в лотерею – будете в выигрыше, делать ставки на любимые команды – удача улыбнется вам, а не букмекерам. В эти дни могут быть различные приятные неожиданные ситуации", - рассказал Росс.

Астролог напомнил, что 19 февраля нас ждет полнолуние, в ауре которого будет оставаться еще и 20 февраля.

"В это время возможно раскрытие разного рода тайн, обнаружение лжи, предательства друзей, выявление измен жен или мужей. Однако это самое лучшее время для расследователей и детективов. Кроме того, это будет самым худшим временем в месяце для осуществления покупок, потому что Меркурий будет в соединении с Нептуном. Вложение средств во что-либо в это время будет заканчиваться ничем, все это будет уходить, как песок сквозь пальцы", - добавил эксперт.

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Кроме того, 19-20 числа существует большая опасность отравлений и возникновения эпидемий.

"Нужно быть готовыми: в эти два дня будет самое большое количество вызовов скорой помощи, особенно часто проблемы со здоровьем могут возникать в эти дни в связи с нарушением кроветворных функций организма, скачками давления и сбоями в работе сердца. Плюс – это будет самое неблагоприятное время для употребления алкоголя. И тем, у кого на эти даты выпадают дни рождения, я бы советовал перенести празднование с этих чисел – слишком уж высок риск алкогольных отравлений", - отметил Росс.

Конец недели, по словам Росса, будет успешным для любви и финансов.

"21-25 февраля у нас будет наблюдаться блестящее соединение Венеры и Плутона, которое принесет огромное счастье в любви и сексе. В это время также возможен колоссальный финансовый успех, однако прийти к нему можно только интуитивно, потому логику стоит отключить в это время. Этот период замечательно подходит для того, чтобы материализовать свою удачу в будущем. Благоприятно оно также для заключения браков, любви, работы над взаимоотношениями, укрепления союзов", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на февраль-2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца. По его словам, главным аусайдером февраля станет Козерог, а больше всего повезет Водолею.