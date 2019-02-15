Юрий Голик: Днепропетровская ОГА строит с нуля уникальный корпус сельской школы с обсерваторией и лабораториями (видео)

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщает, что власти области продолжают строительство нового корпуса школы в селе Волосское Новоалександровской объединенной территориальной громады. Согласно проекту, здесь будет создана обсерватория.

Ранее ОГА отремонтировала старый корпус этой школы. Летом прошлого года началось строительство нового корпуса, в котором, помимо обсерватории, будут построены спортивный зал и зал для силовых видов спорта, а также лаборатории физики, химии и биологии.

Голик также сообщил, что вскоре здесь появится стадион с полноразмерным футбольными полем и беговыми легкоатлетическими дорожками с профессиональным покрытием.

«Всегда приятно видеть башенные краны в городе. Это значит, что город строится. Это значит, что город развивается. Но башенный кран в селе - такое есть только у нас. А все потому, что это – децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко. Поэтому ОТГ получили больше финансовых ресурсов и возможность самим принимать решения, что нужно громадам», - сказал Голик.

В настоящее время Днепропетровская ОГА реконструирует более 30 школ одновременно.

«У детей этой школы в ее новом корпусе будет и возможность наблюдать за звездами, и красивый вид на Днепр. Уникальная получается школа. Все, что в ней будет, по отдельности есть пока не во многих школах, а так, чтобы было все вместе – обсерватория, лаборатории и стадион - только в этой», - сказал советник.