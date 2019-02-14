Керри выступил против милитаризации Черного моря и рассказал, как освободить украинских моряков

Экс-глава Госдепа США считает, что возможное наступление России на Украину «станет огромной ошибкой России».

Бывший глава Госдепа США Джон Керри считает, что присутствие войск НАТО в Черном море, и Восточной Европе в целом, после кризиса в Азовском море, только приблизит риски войны.

Такое мнение он высказал в интервью журналу «Новое время».

«Думаю, главное сегодня - это все же дипломатия. В этом неприятном и трагическом событии мы вновь видим, как Россия выбрала путь нарушения международных стандартов и норм… И моя надежда, конечно, на то, что ситуацию удастся разрядить, моряки и суда смогут вернуться домой, а все участники конфликта наконец-то сядут за стол переговоров для серьезной дискуссии по решению проблемы Донбасса, и это будет происходить без информационного вмешательства, провокаций и согласно Минским соглашениям. Вот это точно первоочередная задача, дополнительная милитаризация ситуации — не выход, это только приблизит риски войны», - заявил Керри.

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Экс-глава Госдепа США считает, что возможное наступление России на Украину «станет огромной ошибкой России» и надеется, что «они будут достаточно разумны, чтобы не провоцировать и не создавать дополнительных международных инцидентов». В то же время, Керри напоминает, что сегодня никто не застрахован от кибератак со стороны России, и Украина в этом году станет их главной целью.

На вопрос о том, какие конкретные меры могли бы помочь в освобождении украинских моряков, Керри ответил о необходимости «продолжать публичное давление и публичное обсуждение проблемы на международном уровне».

«Да, конечно, однако это не только давление, но также возможность начать легитимные переговоры, благодаря которым каждая из сторон конфликта сможет обозначить свои позиции и интересы и попытаться договориться», - подытожил экс-госсекретарь.

В то же время Керри не ответил, какие страны могли бы стать участниками такого нового процесса переговоров между Украиной и Россией, отметив, что это вопрос к украинскому правительству, а также к международным посредникам, вовлеченным в Минские переговоры.

Как сообщал УНИАН, в Организации Североатлантического договора (НАТО) заверили Украину в готовности продолжать давление на Российскую Федерацию с целью освобождения украинских судов и моряков, захваченных в ноябре 2018 года у берегов временно оккупированного Крыма.

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