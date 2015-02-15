В Чорнухино и Троицкое удалось доставить гуманитарный груз

Об этом УНИАН сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

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По его словам, вместе с Генштабом и руководством Вооруженных сил непосредственно на месте вблизи Дебальцево удалось найти выход из ситуации и доставить гуманитарный груз (продукты питания) в эти два населенных пункта.

"Доступ до обоих поселков хоть и сильно затруднен, но открыт. Попытки так называемых казачков не допустить гражданский транспорт с гуманитарным грузом успеха не имели", - отметил Геннадий Москаль.

Как сообщал УНИАН, Троицкое и Чорнухино, несмотря на объявленное перемирие, остаются полностью заблокированы "казаками" и отрезаны от внешнего мира из-за боевых действий.