В Одесской области шесть памятников Ленину находятся под охраной государства - ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации Владимир Мещеряков.

«На сегодняшний день на территории Одесской области под охраной государства находятся 6 памятников Ленину. В частности, на территории Одесского морского торгового порта, в городе Ильичевске и в районах области - 4 памятника, на которых изображены Ленин и Горький. За их разрушения или повреждения законодательством предусмотрена уголовная ответственность», - сказал Мещеряков.

Читайте такжеВ Одесской области «обезглавили» памятник ЛенинуПеремещать их можно только с разрешения Министерства культуры.

Он добавил, что другие памятники Ленину, расположенные на территории региона, согласно приказу Министерства культуры и туризма от 14 октября 2008 года признаны такими, что не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Мещеряков сообщил, что вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил о готовности Минкульта рассмотреть вопрос об исключении всех памятников, связанных с тоталитарным режимом, из Государственного реестра недвижимых памятников.

Однако нормативных документов или официальных разъяснений по этому вопросу, в управление охраны культурного наследия облгосадминистрации пока не поступало, отметил Мещеряков.