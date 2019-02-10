Ирина Геращенко ожидает от украинской полиции "новой морали"

Вице-спикер ВР отмечает, что действия полиции во время инцидента с активистами инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?" были неадекватными.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ожидает от национальной полиции Украины "новой морали".

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, Геращенко предостерегает от использования убийства активистки Екатерины Гандзюк в политических целях, особенно в предвыборный период. "Меньше всего хочется, чтобы кто-то использовал эту страшную трагедию в политических игрищах. Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Катерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период", - отметила Геращенко.

Также первый вице-спикер прокомментировала вчерашние инциденты на предвыборной акции Юлии Тимошенко и возле Подольского райотдела полиции: "Действия определенных лиц, больше похожи на провокации, мне понять трудно. Полиция должна защищать общественный порядок. Но ее действия к митингующим были неадекватными".

Также она добавила, что в полиции должны осознать, что Степан Бандера - это украинский герой, а не ругательство. "И, конечно, мы ожидаем от новых полицейских и новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Массе Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.