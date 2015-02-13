СМИ: В акватории Ялты прогремел мощный взрыв

По словам очевидцев, звуковая волна распространилась с моря в районе поселка Никита, – сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Очевидцы утверждают, что грохот от взрыва был слышен на побережье Ялты в радиусе 20 километров. Сила его была такова, что в районе ялтинского зоопарка, расположенного в предгорьях, вибрировали стекла в жилых домах и сработали сигнализации на автомобилях, припаркованных на стоянке рядом. Местные жители говорят, что грохот взрыва хорошо был слышен и в Гурзуфе.

Читайте такжеВ аннексированном Крыму начались учения российских военнослужащихТак как самого взрыва в море очевидцы с берега не наблюдали, они делают вывод, что произошел он далеко в открытом море, и до Ялты докатилась только звуковая волна.

Одни ялтинцы связали взрыв с проходящими сейчас у побережья Крыма военно-морскими учениями вооруженных сил Российской Федерации, другие – с подводным взрывом сероводорода в морской воде, который обычно предшествует землетрясению.

Официальные структуры пока никак не комментируют произошедшее.