Ани Лорак покрасовалась на сцене в РФ в очень сексуальном платье (фото)
💋 Волшебный вечер.. #шоуДива #Ульяновск
Опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть видео с выступления в России, на котором предстает в сексуальном наряде.
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Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики восхищены видео, на котором Лорак позирует в обтягивающем блестящем платье, которое выгодно подчеркнуло прелести исполнительницы - грудь и подтянутые ягодицы.
"Красотка", "Вау", "Богиня", "Идеальна на все 100", "Фигурка бомба", "Вы всегда показываете всё", "Какая сексапильная женщина", "Утягивающий корсет на ней? Или мне показалось?", - пишут в комментариях под фото.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала подготовку к туру-2019 с шоу "Дива".