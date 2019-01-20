Активиста Михайлика выписали из немецкой больницы после сложной операции

Михайлик планирует провести в Германии ряд важных встреч.

Одесского активиста Олега Михайлика, который пострадал от покушения в сентябре прошлого года, 19 января выписали из больницы в Мюнхене после сложной операции.

Об этом сам Михайлик сообщил в Facebook.

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“Именно сегодня меня наконец выписали из немецкой клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моего легкого. Думаю, что для меня сегодня начался другой этап в моей жизни – восстановление”, - отметил он.

Михайлик добавил, что теперь ему придется задержаться в Германии, как минимум — пока врачи не снимут операционные швы. Кроме того, активист планирует провести в Германии ряд важных встреч.

“Хочу довести для понимания западными партнерами и журналистами того, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине", - указал он.

Ранее сообщалось, что операция по удалению пули из легкого лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, продолжалась в Мюнхене почти 5 часов.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасину) - инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика с самого начала настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста. В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям вытянутую пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.