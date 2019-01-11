Одесскому активисту Михайлику вытащили пулю из легкого

Напомним, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение.

Сегодня в Мюнхене (Германия) прооперирован лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 11 января, по информации иностранных правоохранителей, операция была проведена, пуля изъята.

Перед операцией Михайлик сообщил, что сложилось не все, как планировалось изначально.

«К сожалению, все оказалось значительно сложнее, чем предполагалось в Украине. Скорее всего, мне придется здесь задержаться дольше, чем планировалось», - отметил активист.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

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Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

Однако в начале января этого года Михайлик заявил о затягивании украинскими правоохранителями оформления документов для обеспечения законности передачи пули, которую изымут из его тела.

Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

Как сообщил в Facebook бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (при Михаиле Саакашвили) Александр Боровик, операцию Михайлику будут делать в ведущей клинике Мюнхена, а Мюнхенский институт криминальной медицины проведет независимую экспертизу пули.

10 января Михайлик сообщил УНИАН, что операция назначена на утро 11 января, и, по его данным, по состоянию на вечер четверга необходимые документы к немецким правоохранителям не поступали.

Сегодня в Нацполиции заявили, что все необходимые документы направлены в Германию.