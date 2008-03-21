Маршрутка столкнулась с КамАЗом: есть пострадавшие

Вчера, в 13 часов, в Киевской области, на 47 км автотрассы Киев-Чоп, вблизи с. Калиновка Макаровского района, водитель микроавтобуса "Мерседес-бенц", двигаясь в направлении Житомира, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с "КамАЗом".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в маршрутке находились 15 пассажиров.

Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров микроавтобуса "Мерседес-бенц" получили телесные повреждения и госпитализированы в Макаровскую райбольницу.