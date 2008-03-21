Маршрутка столкнулась с КамАЗом: есть пострадавшие
10:29, 21 марта 2008Общество
1171 0
В микроавтобусе было 15 пассажиров
Вчера, в 13 часов, в Киевской области, на 47 км автотрассы Киев-Чоп, вблизи с. Калиновка Макаровского района, водитель микроавтобуса "Мерседес-бенц", двигаясь в направлении Житомира, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с "КамАЗом".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в маршрутке находились 15 пассажиров.
Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров микроавтобуса "Мерседес-бенц" получили телесные повреждения и госпитализированы в Макаровскую райбольницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter