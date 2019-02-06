В Киеве насчитали сотни объектов, которые могут загореться в любой момент (видео)

Огромный склад стройматериалов, который загорелся в столице в субботу, водой поливают до сих пор.

Спасатели насчитали в Киеве 615 потенциально опасных объектов, где может возникнуть крупный пожар.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Химические предприятия, заправки, склады - все в черте города и должно было бы находиться под особым контролем. Однако, говорят спасатели, о ситуации с противопожарной безопасностью на этих объектах часто ничего не известно. Зато последствия нарушений можно ликвидировать несколько дней.

Так, огромный склад стройматериалов, который загорелся в столице в субботу, водой поливают до сих пор.

Отмечается, что руководство склада ранее платило штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал, что последняя проверка склада проводилась в 2016 году. Тогда руководитель был привлечен к админответственности, но за два с лишним года ничего не изменилось.

Руководство комментариев не дает, но не на камеру такую информацию называет недостоверной.

Ежегодно спасатели передают в прокуратуру до трех сотен сообщений о нарушениях, но это только с тех объектов, которые внесены в план проверок. Внеплановые проверки запрещены.

Тем, кто не хочет допустить масштабного пожара, советуют все же провести проверки средств пожарной безопасности.

Напомним, 2 февраля в Деснянском районе Киева горело складское здание ООО «Адонис-Проект». Огонь охватил площадь более 10 тысяч квадратных метров.