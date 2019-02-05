Одесского активиста Михайлика лишили госохраны

По мнению Михайлика, полиция намеренно подталкивает его на решение просить политического убежища в Европе.

Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной)… они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра!» - написал активист.

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По мнению Михайлика, полиция намеренно подталкивает его на решение просить политического убежища в Европе.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасину) - инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика с самого начала настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста. В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям вытянутую пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

19 января Михайлика выписали из больницы в Мюнхене после сложной операции.