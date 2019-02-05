Одесского активиста Михайлика лишили госохраны
Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной)… они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра!» - написал активист.
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По мнению Михайлика, полиция намеренно подталкивает его на решение просить политического убежища в Европе.
Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.
По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасину) - инвалиду первой группы.
Адвокаты Михайлика с самого начала настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста. В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям вытянутую пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.
12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.
19 января Михайлика выписали из больницы в Мюнхене после сложной операции.